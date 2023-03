AVAMEELNE INTERVJUU ⟩ Hendrik Sal-Saller: suguelu laule on ka tarvis

Kui keegi Ypsiloni toimetusest tuli hommikusel koosolekul välja ideega teha intervjuu legendaarse Eesti popikooni Hendrik Sal-Salleriga, võttis toimetuse ruumides aset haudvaikus. Mida uut on meil leida mehest, kes on eesti muusikaskeenel saanud aastakümneid läbi ilma ühegi skandaalita, ühegi inimliku eksimuseta? Millist senitundmatut ja uut külge annaks avada positiivse ja meeldiva inimese juures, kes on andnud kümneid ja kümneid avameelseid intervjuusid ja kellel inimlikud nõrkused iseenesest puuduvad?

Jah, tal on kesiseid laulutekste, niisamuti geniaalseidki, aga mida sa inimese kallal urgitsed, kui ta ise on öelnud, et ei pea end tekstigeeniuseks ning tekstide kirjutamine on olnud talle esmalt vajaduspõhine tegevus? Samuti on sümpaatne popmuusiku ego. Ta pole end kunagi epohhiloojana kujutanud ning on selgelt välja öelnud, et üle kolmekümne aasta Eesti inimesi kõnetanud Smilers sai algusest peale loodud kõige otsesema meelelahutusliku suunitlusega. Vaadates paari Sal-Salleriga varasemalt tehtud intervjuud, avaneb neist veidi rabeda olemisega lihtne, töökas ja sirgjooneline poiss, kes on oma ellu veidike annet kaasa saanud. Või olgu – veidike rohkem.