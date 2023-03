PEIDETUD SÕNUM ⟩ «Never Gonna Give You Up» räägib tegelikult romantilisest suhtest vanglas

Valesti mõistetud laulusõnadest popmuusika ajaloos võib tuua näiteks veel F. R. Davidi loo «Words», mille kuulus refrään «Words don't come easy to me» oli inspireeritud Prantsuse päritolu artisti raskustest inglise keelest, nagu ta ise on seda hilisemalt ühes intervjuus tunnistanud.

Rick Astley «Never Gonna Give You Up»

Meloodia ja sõnad: Mike Stock, Matt Aitken, ja Pete Waterman

Tõlkinud: Y-1818

We're no strangers to love – Me kambris trukime üksteisele taha, aga me pole kuked

You know the rules and so do I (do I) – Sa tead tsoonireegleid ja nii tean minagi (tean minagi)

A full commitment's what I'm thinking of – Pühendame ennast täielikult tsoonielule

You wouldn't get this from any other guy – Teised tüübid siin tsoonis on kuked

I just wanna tell you how I'm feeling – Ma tahan sulle öelda, kuidas tunnen end

Gotta make you understand – Pean sind panema mõistma, bratan

Never gonna give you up – Ealeski ei anna sind üles

Never gonna let you down – Ealeski ei lase sind alla

Never gonna run around and desert you – Ealeski ei jookse ringi ega reeda sind

Never gonna make you cry – Ealeski ei aja sind nutma

Never gonna say goodbye – Ealeski ei ütle sulle head aega

Never gonna tell a lie and hurt you – Ealeski ei valeta sulle ega tee haiget

We've known each other for so long – Me oleme kaua koos olnud teemade peal

Your heart's been aching, but you're too shy to say it (say it) – Su süda ei anna sulle rahu, aga sa oled liiga arg tunnistama (tunnista)

Inside, we both know what's been going on (going on) – Tsoonis, me mõlemad teame, mis seal toimub (toimub)

We know the game and we're gonna play it – Me teame, mis ganitell on, ja me mõlemad ganiitame

And if you ask me how I'm feeling – Ja kui sa küsid, kuidas tunnen end

Don't tell me you're too blind to see - Ära ütle mulle, et sa oled liiga pime, et seda näha