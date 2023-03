MINA ELASIN SIIN ⟩ Tallinn. Viieaastaselt düsenteeriaga haiglas

Väike maja (on alles praegugi, asub Suur-Ameerika 18) oli kinnine raviasutus nakkushaiguse akuutse faasi läbinud lastele. Vanemate ega lähedastega meile kokkupuudet jätkuvalt ei võimaldatud, aga tervis oli juba palju parem. Väikses majas elati nagu internaadis. Seal oli ühine magamisruum ning paar eraldi ruumi päevasteks tegevusteks. Lapsi oli koos päris palju, arvatavasti kuskil viisteist. Eestlasi ja venelasi. Nii palju, kui keeleoskus lubas, seltsisime ka venelastega, aga üldiselt ikka rohkem oma rahvusest lastega. Päevasel ajal saime koos mängida, aga viidi läbi ka õppetööd, et me pikale veninud haiguse tõttu eakaaslastest liiga maha ei jääks.