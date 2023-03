HÕIMURAHVUSLUS ⟩ Volga kaldalt Piusa pervele: ersa ja mokša mõjudest vanas Kagu-Eesti rahvakultuuris

Kõikidel Setomaa küladel on vähemalt kaks nimekuju, üks seto, teine vene keeles – alates keskajast kuni 1920. aastal sõlmitud Tartu rahulepinguni kuulus ju kogu setode maa administratiivselt Venemaa alla. Kohanimed on tihti sajandeid vanad ning moondunud põlvkondade jooksul niivõrd, et nende algset tähendust pole võimalik enam ühemõtteliselt seletada. Sadade toponüümide kõrval on ometi paar-kolm, mille algset tähendust võib ehk mõista just volga keelte abil.

Neist esimene on Rääsolaanõ (vene variandis Чернолéсье), väike külake Põhja-Setomaal Mikitamäe kõrval. Eesti kohanimeraamatu järgi pärineb küla nime esimene pool setokeelsest sõnast räänne ('rägane', 'risune') ning vene keeles on Чернолéсье (otsetõlkes 'must mets') tähendanud ka lehtmetsa. Ent etnograaf Mare Piho on osutanud, et 'rääso-' võib sootuks tuleneda ersa ja mokša keeltest – sõna 'must' on ersa keeles raužo, mokša keeles ravža. Sedasi olekski Rääsolaanõ otseses mõttes must mets, mida kinnitab ka venekeelne nimekuju.