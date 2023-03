80NDATE TARTU ⟩ Enne Wolti ja Bolti jätsid maamehed kogu oma raha Volga restorani

Sügaval nõukaajal, vast kaheksakümnendate keskel, said Tartus Raekoja platsil pärastlõunasel ajal kokku kaks meest Prangli külast – Ponn ja Vispel. Need polnud muidugi nende päris nimed, nagu ei olnud seda ka sealsamas Sassi sovhoosis töölisena leiba teenival Sita-Aadul. Need nimed olid välja teenitud mingisuguste «eriteenete» käigus ja neile külge kleepinud nagu kärbsepaber tagumikule. Mõlemad olid traktoristid, ehtsad talumehed, oma põldude ja kariloomade omanikud ning suure mehemeelega. Ilmselt see mehemeel selle Ponni ja Vispli välja teeniski.

Volgas oli midagi, mis kõigil eelpool mainitutel puudus – nimelt stiili. See oli selgelt disaini õppinud inimese kätetöö ja just nimelt restoraniks ehitatud. Kui sa Volgasse läksid, siis pärast kahekordsete uste läbimist võttis sind vastu šveitser Tiit, heledate vurrudega turd mees, andsid ära oma üleriided, naised said end sättida suure peegelseina ees ning seejärel juhatas uksehoidja külalised pehme vaipkattega kaetud laskuvat põrandat mööda läbi džunglirohelise koridori neile määratud laua juurde. Seintesse sulanduvad ja disaini mõttes just sinna sobivad pehmet valgust kumavad lambid lõid õhkkonna, mida praegu tegelikult ei ole meil vist enam üheski kohas. Selle lõpuni stiilse teekonna vahefinišiks sai värskelt triigitud lumivalge linaga kaetud laud ning nahktoolid. Kui menüüd lauda toodi, ei teinud seda mingi vaevatud jalgade ja silmakottidega segase soenguga näritud küüntega tuust, vaid kõrgklassi ahvatlevad ettekandjad, kelletaolisi kohtas tõesti vaid Volgas. See koht oli algusest lõpuni elitaarne ning kui sa sinna sisse said, oli see mitte sinu õigus, vaid privileeg. Sest Tiidul seal ukse peal oli silm väga terav ja vihik laua peal alati lahti ning kui tema arvates sul sinna asja ei olnud, siis see täpselt nii ka oli.