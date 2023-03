GLOBALISM ⟩ Rahvuriikide kadumine võib tähendada utoopia võimalikkust

Aga küsimus oli, millest me rahvusriikide kadudes ilma jääme? Venemaa ja Hiina on rahvusriigid – mida olulist maailm nende avatud ühiskondadeks muutudes kaotaks? Nende rahvuskultuuri? Mis asi on rahvuskultuur? See on ühe või teise rahva kultuur, mida tema asualal valitsev riik oma rahva pärimuse ja loovisikute käest enda nimele omastab, niisamuti kultuuri toetades pidevalt juurde «ostab». Näiteks on meil 70 aastat pärast loovisiku surma tema autoriõiguse kehtivuse tähtaeg lõppenud ning tema teosed kõigile vabalt kasutatavad. Rahvuskultuur on rahvusriigi identiteedi üheks põhialuseks ning riik saab selle oma rahvalt. See on otsekui tähtajatu mandaat milleks iganes ja kui üks jõuline rahvusriik satub mõneks ajaks halbadesse kätesse, tekibki meil see, mis praegu on – Venemaa valitsus otsustab, et ukrainlased on tegelikult venelased, sõidab tankidega Ukrainasse sisse, mobiliseerib 300 000 kodanikku võõrale territooriumile kaitsekraavidesse, annab kokale automaadi ja kuna tal on selleks mandaat, ei ole tal tarvis selleks oma rahvalt mingit luba taotlema asuda.