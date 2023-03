PAASTUKUU 0.1 ⟩ Ramadaan 2023 algab sel neljapäeval ja esto-moslemid on valmis

Fadžri ja maghribi palvusega on suurema tõenäosusega tuttavad kõik inimesed, kes on mõnele islamimaale rännanud, ja enamasti räägitakse ühest võrratult heas toonis ja teisest tunduvalt halvemas. Päikeseloojangu palvus maghrib on inimeste mälestustes tihti positiivse filtriga – mõnus väliterrass ja loojuv päike, kümnetest mošeedest kostuv kakofooniline palvekutse ehk adhaan. Nii idamaine, nii maagiline. Seevastu varahommikune palvekutse pressib läbi hotellitoa akende ja kardinate ning häirib õndsat und. Moslemi jaoks tähistavad need kaks palvekutset ramadaani ajal ka paastumise algust ja lõppu: süüa-juua tohib kuni koidupalvuseni, peale seda läheb külmkapp tabalukuga kinni ja lahti tehakse alles siis, kui päike horisondi taha kukub.

Oluline on siinkohal märkida seda, et tihti öeldakse ramadaani kohta, et paastutakse päikesetõusust loojanguni. Ei, paastutakse koidukumast päikeseloojanguni. Kui loojumisega on asi lihtne, päikeseketta kadumist merre näeb isegi oma silmaga või vaatab pilvise ilma korral netist, siis koidukumaga on veidike keerulisem. Mida see üldse tähendab? Et hakkab koitma vä? Et taevas on kuma või? Jah, tegelikult nii see ongi – see hetk, kui ööpimeduse asemel hakkab peatselt tõusvast päikesest taevas kergelt heledamaks minema, siis on ka koiduaeg. Koraanis on ramadaani mainitud viiel korral ning üks salmidest annab edasi ka viisi, kuidas teada koiduaega: