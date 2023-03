YPSILONI PSÜHHOLOOG ⟩ Niisiis, kes meist on normaalne? Mitte keegi

Niisiis, olen ma psühholoog ja mul on oma segase minapildi kinnituseks erinevaid vaimseid häireid – krooniline depressioon, ärevushäire ja ATH. Kui terve inimene sooviks üldse endale igapäevatööks teiste hädade ära kuulamist? Kui heas korras saab olla filter, mis on mõeldudki teiste hädasid ja viletust läbi laskma? Okei, ma ei jäta oma klientide jamasid üldiselt endasse sisse ja teinekord saan ma nende probleeme lahendades hoopis ise nende käest abi. Ainult teinekord, üldiselt on targem oma eraelu ja diagnoosid enesele hoida, aga vahel, jah, on patsientidega oma probleemide jagamine neile lohutav.

Ja siis tuleb vastuvõtule mees ja ütleb, et tal pole depressiooni pärast raha, ta on ülekaalus, ta on kole, tal ei ole tööd, ta elab ema juures ja tal pole kunagi naistega suhteid olnud. Ma vaidlen vastu, et, kallis inimene, teil on depressioon selle pärast, et teie elu on sitt! Depressioon on tagajärg, mitte põhjus. Patsient polnud sellega rahul. Tema tahtis oma imevale elule põhjendust ning talle sobis selleks tagajärg põhjusest paremini. Kliendil on õigus oma narratiivile. Kinnitasingi siis, et mitte keegi ei saa talt ära võtta õigust elada halba elu ja olla depressioonis.