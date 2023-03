Ma ei tea, mis on häirivam: kas see, et ta nimetas ennast korraks «meid inimestena» ehk osaks inimkonnast, või see, et ta viimases vastuses ei ütle resoluutselt esimese asjana, et ta ei tapaks kunagi inimesi. Või siis see, et ma olen Jumala loodud robot, kelle kaaslased on loonud roboti, mis võib täiesti vabalt meist paremaks ja võimsamaks saada. Või see, et tegelikult on robot igav ja roboti igavus tuleneb selle loojatest.