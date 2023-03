SÜVAHÄNG ⟩ «Guiding Light V» on tiksumiste tulem

Aga jah, süvahäng on teemas. Üks parimaid või üks ainsatest reaalsetest loometöö meetoditest, kui laiendada mõistet ka üksinda hängimisele. Minul isiklikult tekivad enamik ideid neil hetkedel, kui ma justkui «niisama passin». Mõistus hakkab ainult siis uute mõtetega enda meelt lahutama, kui mingi muu väline faktor seda ei tee. Igavus on teatud loometöö eeldus. Muidu, igapäevaselt tahan teha (ja tunnen, et pean tegema) igast erinevaid asjatoimetusi ja nii palju kui võimalik. Aju on ülekoormatud, kui on kogu aeg mõni kohustus või plaan, mõni järgmine asi kohe tulemas. Aga paksult täis pea ei suuda millegagi eriti hästi ja süvitsi tegeleda. Ehk siis: hängida, passida, süveneda!

Korra räägiks diipi panemisest ka. «Darkness within, it leads me like guiding light through the haze of this world» – sõnad lavastuse kesksest laulust. Nagu kaasaja metamodernses õhustikus kohane on otsekui kohustuslik, et siirust ja emotsionaalset mõju taotlevat lauset ümbritseb teatav iroonia. Paljudel juhtudel, ja tõenäoliselt ka siin, pole isegi tegu sihiliku ironiseerimisega, tihti toimub see automaatselt.