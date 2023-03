RAAMATUELAMUS ⟩ Märten Krossi «Hullumäng» on korralik lugemine

«Hullumäng» on autobiograafiline romaan. Kuigi peategelase nimi on autori omast erinevaks muudetud, siis autori perekonnaliikmete kirjeldus ning raamatus oma nimega esinevad toonased tuntud ühiskonnategelased ei jäta selles kahtlust. Siinkohal on huvitav, et Krossi kohatised kirjeldused, mis oma dokumetaalsusega romaani piire lõhkuma asuvad, annavad raamatus mainitud päriselu tegelaste vajalikuks kohaloluks jällegi põhjenduse ja nad mõjuvad tekstis loomulikena. Ei tea, kas meelega tehtud või mitte, aga minu meelest on nii hästi.

Raamatu kallal on üldiselt vähe norida. Võib-olla ei ole kohati mõni lause see, mida ma tahaks, aga see ei pruugi samas ka paika pidada, kuna ma olen lugemise osas rikutud ning eelistan lugeda lauset nii, nagu ma ise kirjutan ja näen. Mulle oleks meeldinud küll, kui romaan oleks lõppenud naisliini jõulisema kokku tõmbamisega. See, kui ilusalt ja sundimatult Kross peategelase ja tema tulevase naise tuttavaks saamist lahti kirjutab, räägib muu taustal kuidagi väga siiralt lähedusest ja armastusest. Mulle jäi sellest lõpus veidi vajaka. Eks kui juba saad head, tahad seda veel ja veel...