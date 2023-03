KIIRREAGEERIJA SURM LASKETIIRUS ⟩ Elmar Vaher ütles, et ega load ei sõida ju

Lasketiir, kus kiirreageerija Joonas Männik hukkus, oli tsiviillasketiir, kus ei oleks tohtinud rünnakrelvadega üldsegi tulistada, ent kiirreageerijad käisid seal korduvalt harjutamas. Vaher selgitas: «Me võime spekuleerida selle üle, kui oleks mingi paber olnud, et see tiir on kuidagi teistsugune või oleks olnud siseministri määrus politsei lasketiiru kohta, siis see ei oleks Joonast ellu jätnud.»