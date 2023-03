TSENSEERIMATA ⟩ Prohvet Muhamedi erinevad näod: «South Park» ja taanlaste karikatuurid

«Cartoon Warsi» ainuke naljakas moment on see, kui muidu animeeritud sarja on lisatud päris kaadrid ühest araabia keeles rääkivast mullast ning all olevates subtiitrites on teda tõlgitud ütlemas: «Seriously, «Family Guy» isn't even that well written.»

Foto: Ekraanipauk osast «Cartoon Wars I»

«South Park» teeb prohvet Muhamedi kujutamisega comeback'i aastal 2010, kui ilmuvad osad «200» ja «201». Super Parimate Sõprade klubi on tagasi, ent seekord ei ole vastaseks mitte David Blane, vaid kõik kuulsused, kelle üle sarja 14-ne hooaja jooksul nalja on tehtud – see nimekiri on väga pikk. Kuulsuste juhiks on Tom Cruise, saientoloog, kes tol hetkel oli üldsuse huviorbiidis Oprah saates diivani peal hüppamise tõttu. «South Parkis» tahab Tom Cruise röövida prohvet Muhamedi. Põhjuseks on see, et prohvetil on lisaks leekidele veel üks supervõime – nimelt ei saa ja ei tohi keegi tema üle nalja teha ning ilmselgelt on Tom Cruise'il seda hädasti tarvis.