RELIGIOON ⟩ Kirik on inimese loomariigist välja tõstnud

Mis või kes on siis Jumal? Ja kas üldse on? Muidugi on. Jumal on looja ja ta looming kokku ning inimesel on selles osadus. Kui see looming on simulatsioon, oleme osa selle simuleeritust. Kui see looming on maavälise intellekti läbiviidav labori- või teatriprojekt, oleme äädikakärbsed purgis või laval. Kui see on, nagu mulle tundub, mingi suure pauguga nullist alanud pikem ja ei tea millega lõppev evolutsiooniprojekt, on Jumal see, kes selle palli veerema lükkas. Inimese asi on hommikul aknast välja vaadates selle projekti jumalikkusest tunnetuslikult aru saada ning oma enesealalhoiuinstinktist tulenevalt sellest võimalikult kaua ja mõistuspäraselt osa võtta.