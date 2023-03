MORTAL KOMBAT ⟩ Ratas vs Kõlvart – see strelka saab olema legendaarne!

Ei, nad ei ole samas kaalukategoorias. Ei, nad ei võitle samas tehnikas ega alal. Ja ei, see ei ole MMA. See on elu, see on tänavad, see on strelka. Ja see saab olema legendaarne, sest üksteise vastu astuvad mitte titaanid, mitte jumalad, vaid inimesed meie seast, omad mehed.

Ühegi teise erakonna sisevõitlus ei saa olema nii huvitav kui see, sest lahingusse astuvad tõelised sõdalased. Kõlvart ja Ratas on kaks täiesti erinevat võitlejat – osati on tunne, nagu mängiks Mortal Kombatit ja valikust ilmuvad ekraanile vastuolulised karakterid. Aga me kõik oleme kotti saanud täiesti uskumatute vastaste käest. Ready, fight!

Ratas on see suur sõdalane, muidu tsiviilis sõbralik nagu karumõmm, ent lahinguväljal hirmuäratav ja kardetud sõjard. Hiiglasemõõtu Ratase sees on aga terve ajalugu Jürisid, kelle kogemused on Ratase sellesse hetke veeretanud. Ta oli raudselt väiksena ka suur – see suur poiss klassis, kellega kõik väiksemad kuked tahtsid mõõtu võtta. Me oleme kõik seda näinud, rusikad lendavad, sest suur poiss ei tunne valu ja saab kõigist võitu.