TOMMYBOY INTEKAS ⟩ Vaskjalga väisavad kunstnikud Hollandist ja Poolast

No, kas mitte NFT süsteem ei tekkinud pigem selleks, et teoste autorid, kunstnikud säilitaksid ja saaksid osa ka oma teosega tehtavate tehingute tulust? Ma ei arva, et see on halb. Virtuaalgaleriindus tõmbas kohe peale suuremat pandeemia piirangute lõppemist kokku. Inimesed olid väga väsinud ekraanide vahendusel osa saamisest ja eks ikkagi tõelisema tunde reaalsetest teostest saab nendega samas ruumis viibides. Uus trend, mis järjest suuremalt peale tuleb, on kommunaalkunst või siis avalikele pindadele ja ruumi loodavad teosed, seinamaalid, installatsioonid ja šabloonikunst näiteks. Kogu aeg tuleb miskit uut või siis täiustatud vana – see on täiesti normaalne. Paljusid asju hinnatakse ümber ning eks see ümberhindamiste ajastu toob uusi tuuli ka kunstisse ja selle esitlemisse. Kergelt murelik tendents on ehk see, et seoses tühistamiskultuuri tekkega jätavad inimesed ja kunstnikud palju asju välja ütlemata, hirm võimalike solvujate ees on vaikselt lõivu võtma hakanud.