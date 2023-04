tuukriülikonnas mees

no mängime siis sellist mängu et mind huvitab

räägi mulle midagi ja ma ütlen et huvitav

huvitav miks sa mulle seda räägid

huvitav miks sa oma käsi määrid minuga

huvitav

no mängime sellist mängu et kõik on ilus ja hea

et täna ega üleüldse väga mõtlema ei pea

peaaalaspidi saadan telapaatilisi sõnumeid

su ajju nendes anun ole vait vahepeal

huvitav

no mängime siis sellist mängu et ma olen olemas

ja et ma pole väljamõeldis tüng miraaž

ja küll oleks tore siis teha pärispärispäris asju ka

kui ma oleks pärispärispäris olemas

huvitav

aga ma olen lihtsalt tuukriülikonnas mees

vana pealekauba elust tüdind ja ma tean

et mitte kõige šarmantsem küla peal

aga ma olen lihtsal tuukriülikonnas mees

usun asju mis on puha vale ja ma tean

et lasen ennast kõigil petta

aga nii on hea

ja huvitav

no mängime siis sellist mängu et ma oskan

olla vaadata sust läbi kõneleda hingata

kuigi ise tean et see on kõik vaid tühine reklaam

ma pole mingi seltskonnadaam olen lihtsalt täiega

huvitav

no mängime siis sellist mängu et sa pole kuulnud

et olen lihtsalt külatola frukt ja koolnu

mitte et me vahekord sest muutuma peaks kohe

lihtsalt vahelduse mõttes selgus on ka tore

ja huvitav