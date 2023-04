Ypsiloni toimetus pühendas rohepöördele ja kiire autostumise tagasipööramisele 10 minutit teisipäeva hommikusest koosolekust ja palun – töötav lahendus on teie ees.

Kindlustusfirmade kahe viimase aasta liiklusõnnetused Tallinnas Foto: Ekraanipauk / kindlustus.maps.arcgis.com

Alustuseks vaadake aga korraks siinselt lingilt avanevat kaarti. Sellelt näete kindlustusfirmade kahe viimase aasta liiklusõnnetuste ja väljamakstavate kahjude statistikat. See, mis pilgule avaneb, on metsik, raju paugutamine. Vaadake Tallinnat – see on iseenesest juba üks omavalitsuslik liiklusõnnetus.

Siit hakkab ilmnema, et kohustuslik liikluskindlustus on puhas pahatahtlik, pealesunnitud kommunism. Autojuhilt on igasugune vastutus ära võetud. Samamoodi puudub neil liigne kohustus silmi lahti hoida. Teed paugu ja kõik teised maksavad selle koos kindlustusfirma tasudega kinni.

Avariide sagedust vaadates on selge, et kohustusliku liikluskindlustuse kadudes hävitaksid autod üksteist päris kiiresti ära. Sõitsid teise auto sodiks, võtad laenu ja maksad kinni. Kui laenu ei anta, paned korteri müüki ja kolid Kohtla-Järvele. Igal juhul pole sul tahtmist ega pappi niipea kasutatud autode platsile ronida.

Kaskokindlustus tuleks mingil moel siiski jätta kuni 10-aastastele autodele. Kui pereisa oma roostes Yarisega mõnel X6-l külje maha tõmbab, viidaks ta muidu tõenäoliselt Männiku karjääri. Aga siis maksab pank X6 remondi kinni ja pereisa maksab seda pangale graafiku alusel tagasi. Elu lõpuni, kui vaja – midagi pole teha, mugavusega kaasneb vastutus.

Autod hakkavad kiiresti autosid õgima, inimesi tabab eksistentsiaalne hirm rooli istuda, mille tulemusel tühjenevad tänavad kui võluväel ning asenduvad ratturitele mõeldud aladega. Ühistransport muutub oluliselt apetiitsemaks.



Kaardilt näeb sedagi, et ühed liiklusohtlikumad kohad on parklad. Seal pole seoses väikeste sõidukiirustega liikluskahjud kõige suuremad, seega parklad saavad kindlustuskaitseta juhtidele harjutuskohtadeks. Saad prooviks värvi kriipimise eest 300, siis mõlgikese eest 600 eurot välja maksta, siis saad lõhutud kaitseraua eest 1500 eurot ja edasi juba otsustad, kas autosõit on üldse sinu jaoks. Praeguse kohustusliku kindlustusmakse asemele teeme samas ulatuses automaksu, et rattateid teha.

Kohustusliku liikluskindlustuse kadudes toimuks ka autostumise ühtlustumine. Linnas väheneks autode arv plahvatuslikult. Maakohtades, kus liiklus on hõredam ja võimalus teist autot tabada väiksem, oleks auto omamine turvalisem. Maakohtades on ka vajadus auto järele selgelt põhjendatum. Kutselise autojuhi puhul aga jagaks tööandja vastutust koos juhiga. See tooks endaga nõudluse autojuhtide parema koolituse ja neile makstava väärilisema töötasu järele.