KORGIJOOK ⟩ Milliliitrite mäng. Pudelikorgiga ei mõõda enam mitte keegi korgijooki

Lopukas on viimne lootus. Ei taha keegi, et torka oleks otsas, kuid vähemalt on lopukas. Lopukaga on milliliitrite mäng viidud välja igasugustest parameetritest. Lopukast on vaja võtta lootuselonksu, pumbaga seda ei mõõda. Kel veab, see jääb lopukast mõneks tunnist looja. Mõni aga hakkab hommikul pererahva ees põrandal kukerpallitama. Mõni nokib korgikrampides oksendades nina vastu peldikupotti puruks. Rääkides toorest üleüldiselt, annaks vennaskonnale soovituse: torkakomplekti peaks kuuluma lisaks pumbale ka täiskasvanute mähkmed. Mõnel on kalduvus napsutades parimal juhul end täis kuseda, pisut kehvemal juhul hakkab ka sulgur lekkima.