PAASTUKUU 1.0 ⟩ Konservatiivsed moslemid kasvatavad paastumise ajal habet, liberaalsed moslemid loobuvad alkoholi joomisest

«Kell on 4 ja ma seisan terrassil. Väljas on kergelt udune ja veel pime, ent linnud laulavad täiest kõrist. Kirdekaares kumab õrnalt koit ja ma tean, et vaid loetud minutite pärast algab ramadaan ning ma peaksin paastuma hakkama. Võtan viimased mahvid tubakat ja tulen tuppa, et võtta viimased sõõmud vett ja ampsud toitu enne paastumist…» Nii oleks võinud ju juhtuda, ent tegelikult vajusin unne umbes kell 2 ja magasin maha võimaluse enne esimest paastupäeva oma keha veidike kinnitada. Järgmine moment söömiseks-joomiseks oli õhtul kell 18.40 ning väikese spoiler'ina võin öelda, et ma jäin ellu

Ramadaan ehk islamiusuliste paastukuu algas sel aastal 23. märtsil ning viimaseks paastupäevaks on arvatavasti 20. aprill. Kuna ramadaani algus ja lõppemine on seotud noorkuu nägemisega taevas, siis on ka kõik ajalised daatumid veidike ebaselged, ent sellest pikemalt juba järgmisel korral. Sel aastal on moslemite paastuaeg mõnevõrra eriline, kuna kaheks nädalaks langeb see ühte kristlaste suure paastuga, mis algas 22. veebruaril tuhkapäevaga ja lõpeb sel nädalal aset leidva ülestõusmispühaga. Ka Indias oli just pühade aeg, täpsemalt Navaratri püha, mil on samuti kombeks paastuda. Moslemite, hindude ja kristlaste paastumised on üsnagi erinevad, ent oikumeenilise sõpruse ja rahu eesmärgil peab siinkohal rõhutama, et sihid on samad: Jumala teenimise nimel loobutakse millestki mingiks ajaks ja selle tulemusel puhastub nii keha kui ka hing ning saadakse paremaks inimeseks.