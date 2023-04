MINA ELASIN SIIN ⟩ Haapsalu. Kõigest sellest, mida juulikuine turist oma Aperoli tagant ei näe

Sest alati on mingid päevad, reedest pühapäevani. Igal suvisel nädalavahetusel on päevad ning muul ajal on nädalad, kuud ja aastad täis rutiini, meretuult ja väikelinna toimetusi. Nagu loomad, kes tulevad puurist välja varahommikul ja hilisõhtul, mitte kuumal suvepäeval, mil lastega pered neid loomaaeda vaatama voorivad, teevad päris haapsallased oma toimetusi muul ajal, siis, kui neid päevi ei ole. Ma ei ole loll, et üritaksin minna juulikuisel reedeõhtul mõnda peatänava kohvikusse sööma. Minu jaoks on teisipäevad, oktoobrikuu ja jäätunud viik.

Turistidega on Haapsalul klassikaline viha ja armastuse suhe. Vaevalt leidub kohalikku, kes vahepeal ei nuriseks selle üle, et linn on ülekoormatud, tänavad täispargitud ning et vali muusika ei lase öösel magada. Aga samas, mis oleks Haapsalu turistideta? Turismis on raha, see tõstab kohaliku kinnisvara hinda ning annab noorele esimese töökoha. See viimane on muidugi ka Haapsalu toidukohtade sageli kurikuulsalt halva teeninduse põhjuseks – on suur tõenäosus, et su teenindaja ainsaks sooviks on suvel veidi lisaraha teenida ning tal pole vähimatki soovi sellele töökohale enam kunagi naasta.