Ypsiloni toimetusel on oma lugejatele viis uudist.

Alustame sellest, et möödunud laupäeval ehk 1. aprillil tähistasime toimetusega oma teist synnipäeva. Pidu oli asjakohane ja külluslik: Sulo ei esinenud, osse oli piiratud koguses, kräu kestis peaaegu pühapäeva lõunani ja viina jäi veel ülegi. Aitäh ja sellega seoses pole meil rohkem midagi öelda.

Kaks aastat oleme olnud kõigile tasuta ja piiramatult kättesaadavad. Nüüd on meil vaja raha, et kasvada. Harjuge ära, elu on selline. Olete näinud, kui palju toit praegu poes maksab?