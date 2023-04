ausõna, ma rohkem ka teen nii ja kunagi ei anna alla

kirjutan menuraamatu “Ma vihkasin eestlast, endas”

ja majaseinale “Sinu reeglid jäävad kitsaks mulle, lase olla!”

munitsipaalmunder mu vahele võtab Ameerikast, Endlast

aga tuhat ja üks kastreerimata elevanti on juba Pikaliivas

rajooninaarikul on loov töökoht ja kiitusega magistrikraad

kõik teavad, et ta on Šaitaan ja vaid patu poole kiivas

üles-alla, pilve peale-taha, kõike, mis ravimiregistrist saad