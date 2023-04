MULTIKULTI EESTI MOODI ⟩ Somm tahtis saada rahandusministriks

Meil on kombeks rääkida kristlikust ligimesearmastusest. Keegi aga ei räägi sellest, et mida sarnasemad me oleme, seda suurem kipub ka antipaatia olema. Suured erinevused tekitavad aukartust, uudishimu ja annavad mingisuguse uudsusefekti. Sarnasus omakorda tekitab ligimeseviha, sest konkurents käib samale kapitalile, samadele ressurssidele. Peab laskuma detailidesse, kus saatan maiustab tassikese tee ja küpsistega.

Väikestest nüanssidest saab elevant toas, mis ongi tore. Elujõulise kultuuri vajalik osa: vastandumine läbi absurdsete detailide. Kõrvaltvaatajale täiesti tobe, aga inimesele kohapeal vägagi vajalik. Ega siis pulkadega söömine kuidagi efektiivsem või lõbusam ole kui kahvli või lusikaga, kuid see on erinev. Ja nii on ka eestlastel soomlastega või siis alavääristades – sommidega.

Meenus ka üks huvitav seik enda lugude kataloogist. Mõni aasta tagasi. Poismeeste pidu Tallinnas. Selline korralik pummelungitamine ja juba ka teine päev. Vaatad, et kamraadid on oma viinakoksid otsa saanud, ise pole lonksugi võtnud poole tunniga ja kallutad ühe korraga all. Selline minek siis. Ja kuhu see tee ikka lõpuks viib kui mitte stripikasse. Mõnus olla. Üks sõber ostab veel viimaseid päevi poissmehele mustalt kurvikalt neiult sületantsu ja kõik on laadna. Ja siis, nagu ikka, vajuvad kohale ennast küpsiseks joonud sommid.

Ei lähe palju mööda, kui tullakse õuest looga, et sommid tahtsid kaklema hakata. Noh, oleks siis, et eesti poisid omavahel, aga mingid kuradi sommid. Sellistel hetkedel ei olegi muud, kui tuleb eesti filmiklassika meelde Tootsi isikus ja hääles: «Mis nad siis tulevad meie õue peale kaklema?» Ja mis on lubatud eestlasele, ei ole lubatud sommile. Kuigi purjus peaga kakelda meeldib mõlemale.