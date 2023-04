Litsun Soo tänavat pidi jala minema ja täpselt 10 minuti pärast olen Põhja puiestee trammipeatuses – ikka sitaks hea vormis olen. Number 2 paneb nina alt minema. Kui ma teinuks 50-meetrise jooksusööstu, oleks jõudnud, aga minge metsa, linnatransport pole inimeste jooksutamiseks. Juba 8.52 tuleb number 1. See sobib ka. 1 ja 2 trammid on kalamaja hipsterite legendide kohaselt end täiskusnud ja oksendanud Kopli bomše täis. Need läksid siis võib-olla selle eelmise trammiga ära, sest number 1 on igatahes täiesti puhas.