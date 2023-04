Ma olen eestlane ja olen moslem ning terve Eesti on minu mošee

Õhtul enne magamaminekut lugesin Postimehe juhtkirja ja avastasin, et islamofoobia on minu kallis koduriigis endiselt elus ja terve. Oli vaja ikka meelde tuletada, kes meie tõelised vaenlased on. Oli vaja ikka rääkida sellest, kuidas meie seas on palju sisserändajaid, kes on piisavalt kaugelt meie kallist Maarjamaast. Nii kaugelt, et pigmendi järgi on juba näha, et nemad ei oska «meie» ühiskonda assimileeruda. Nad on piisavalt jumekad, et mõista meie väärtuste erinevust, või seda, et meil hakkab nendega keeruline.

Eriti murettekitav on see, et nad peksavad oma naisi ja lapsi – see on ju neil kirjas kuskil lambises tekstis, mis on isegi eestikeelsena olemas. Vahet pole, et meil siin Eestis registreeriti 2019. aastal 4119 perevägivallaga seotud kuritegu. Võrreldes 2018. aastaga on seda 14 protsenti rohkem – see tõus tekkis kindlasti just siia riiki tulnud moslemite tõttu ja sellel ei ole mingit seost «meie» endi väärtustega ega vihja sellele, et meie ühiskonnas on mingid valupunktid, mille kallal peame tööd tegema. Ja kohe kindlasti pole neid kannatajaid rohkem kuskil mujal meie riigis. Iga vägivallajuhtum on ikka ilusti päevavalgele toodud ja Eesti rahvale selgesti nähtav. Ja absoluutselt kõik meie kallid kodanikud mõistavad sellised juhtumid hukka. Kas teie tunnete kedagi, kes oleks kunagi siin riigis sattunud perevägivalla ohvriks? Kindlasti mitte. Ja kui olete, siis ilmselgelt olete seda kohe politseisse raporteerinud ja mitte üritanud seda kuidagi lahendada kuskil oma kinnises ringis.