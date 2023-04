MINA ELASIN SIIN ⟩ Saaremetsa. Igavus soosib loovust, vaikus õpetab märkama.

Saaremetsas veetsin suure osa suvest vees. Peamiseks ujumiskohaks oli Luhina rand, kuigi sai käidud ka veidi kaugemate veekogude ääres, Ungumaal ja Kollis. Viimases olevat pommiaugud ja muidu ka küllaltki sügav. Luhina rannas oli vees üks suur punane kivi, mis enamasti ei paistnud välja. Meie missiooniks oli see leida, et selle pealt alla hüpata. Veelgi lõbusama ajaviitena sai vana kalasadama juures kailt vette hüpata. Kuna aga ujujaid enam sealkandis pole, siis on meri nii rohtu kasvanud, et ujumine vanas tuttavas kohas ei tundu enam võimalik. Seega pole oma lapsepõlvest hea tuttava kiviga juba ilmselt rohkem kui 10 aastat kohtunud. Küll aga on minu elukaaslane sealt mõned uhked haugid püüdnud. Kaide peal olen ikka oma kodukoha külastuste ajal jalutamas käinud, kuid viimastel kordadel on uustulnukad meid kas kurja pilguga vaadanud või hoopis minema saatnud. Viimasel suvel olin šokeeritud, et ka Kolli randa viiv tee on blokeeritud igasuguste keelusiltide ja aedadega. Oma saare kangusega leidsin sinna ikkagi tee, kuna tean igameheõigust avalike veekogude osas.

Rohtukasvanud Luhina rand. Foto: Erakogu

Kunagi oli meil isegi väike külapood, umbes kilomeetri kaugusel. Mäletan selgesti ühte armast väikest autot, mis ema mulle sealt tõi, kui olin haige. Ise veel muretses, et miskit muud polnud tuua. Olin selle üle aga nii siiralt õnnelik. Pärast selle sulgumist on lähim pood umbes 7 kilomeetri kaugusel. Suure jäätiseisuga on sinnagi rattaga vuratud, samal ajal muiates, et mõnikord tundub Tallinna kodus 400 meetri kaugusel asuv pood tüütult kaugel, kuna tuleb ületada üks linna suurimatest ristmikest.