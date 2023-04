LAHENDUSETA MÕRVALUGU ⟩ Lubadus maksab ka midagi

Saad perverdiga õhtul pargis kokku ja annad talle ka teise paari alukaid, mustade pitsidega. 50 koos. Selle kuu intressidega on korras.

Naine viib suhte perepsühholoogi juurde. Sa ei suuda seal sellest puuhunnikust rääkida, järgmine kuu on ees pikalt planeeritud Saaremaale sõit, see on ka enne palgapäeva. Samas kui saaks need kuradi puud lõhutud, mängiks kuidagi ehk välja.



Ülemus helistab, küsib, mis sinuga juhtunud on, kus sa oled. Palub, et sa leiaks aega oma asjad töö jurest ära viia. Vaatad kalendrisse, see näitab, et on 25. mai. Helistad rahamaole. See küsib, mis teema on?

Ütled, et ikka need 20 ruumi puid, inimene külmetab. Tüüp naerab, palub kraadiklaasi vaadata, lähed akna juurde ja tõesti, see näitab 25 kraadi sooja. Siis helistab see pervert, kellega sa äri tegid, saadab endast pildi sinu naise alukad jalas ja ütleb, et kui uut partiid aluspesu ei laeku, saadab need su naisele. Kasvõi Saaremaale. Jorss on ka sõnumi saatnud, homme on uus intressimakse. Ämm on sõnumi saatnud, temaga on see 50 euro teema, tahab su naisele ära kaevata.

Lähed kuuri, paned suitsu ette ja ohkad. Siis märkad, et seina najal on teritatud kirves ja paagipõhjas on paar liitrit bensiini. Sõidad kõigepealt laenuandjast jorsi juurde, lööd tal intresside eest alustuseks jala küljest ja siis kohe täissumma eest kirvega lagipähe. Edasi sõidad ämma juurde, tee peal saab kütus otsa, õhtu eel jõuad siiski kohale ja lööd tal välistrepil pea otsast. Võtad ämma jalgratta, sõidad oma ülemuse juurest läbi ning lööd selle pooleks. Edasi saad perverdiga kokku. Tal on su naise alukad siiani jalas, eemaldad need kirvega. Siis on juba pikem tee. Väntad linnast välja, rahamao juurde ning lööd kirve külje pealt talle pea sisse kinni. Tükk aega ajad kirvega ta naist ja lapsi taga. Niisamuti rotveilerit.

Lõpuks seisad kauaoodatud puuhunniku ees ning tõstad suure kasepuu lõhkumispakule. Hea oksteta puu, plaks ja halud kukuvad. Külmetav mees tuleb trepile ja naeratab.

«Tulidki?»

«Tulin,» vastad ning lööd uue paku kõlksatusega pooleks. Edasi vaikite. Hommikuks on 20 ruumi kasepuid halgudeks.

«Hea, kui on inimesi, kes veel sõna peavad,» ütleb külmetav mees lõpuks. Ta lõdiseb praegugi üle kere, aga see pole tõenäoliselt külmast. Võib-olla sellepärast, et sul on selle töötellija ajutükid pritsmetena rinnaesisel.