Smuuli bareljeefi põletava probleemi kohta võiks öelda ka nii, et rahunege ükskord maha ja eks siis kiskuge see kolakas kirjanike maja küljest ära, kui see teile ei meeldi. Mis sellest nii väga juhtuks? Juhan Smuulil on korralik mälestusmärk juba olemas, igavene jurakas pealegi – Muhu saarel. Ja sinna te juba kangutama ei pääse.