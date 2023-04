EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Täi Vahtre ja samasooliste täide sügelemine

Mis oleks lahendus? Evolutsioon. Ainult et küsimus on selles, kas meil on kubemes aega seda ära oodata. Seni, kuni me oleme täid, tõenäoliselt midagi ei muutu, aga see, et me oleme täid, loodetavasti millalgi muutub. Teadus areneb iga päevaga ja on lootust, et me leiame lõpuks selle lubatud musta augu ja Eloni tagumikukoloonia asemel leiame selle tagant uue, suurema ja lootusrikkama kubeme. Võib-olla see polegi enam kube, äkki see on hoopis hommikune kastemärg heinamaa, kus me sõbralike kuldsete retriiveritena üksteise kõrval kõrvade lehvides hullame ja niiskete silmadega, lilla keelega teisiti mõtlejate nägusid kiindumusega üle tõmbame.