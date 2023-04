Black Thought üllatas eelmisel aastal tipp-plaadiga «Cheat Codes». Kõiki üllatas Danger Mouse'i muusika, äkitselt hakkas ta õigeid asju sämplima. Sellega ta lahendas Thoughti peamise probleemi, milleks oli heade põhjade puudumine, tema isiklikus kvaliteedis pole keegi kunagi kahelnud. Muidugi võis The Rootsi «Things Fall Aparti» (1999) aasta räpiplaadiks nimetada, võib-olla ka midagi hilisemat, aga need olid ammu, sooloasjad kuni eelmise aastani Thoughtil ei edenenud.

Pharrellile meeldib noortelt räpparitelt küsida: mis on house-muusika? Ja ise vastata: muusika, mille eest saab osta maja. The Roots on juba ligi 15 aastat Jimmy Falloni saate majabänd olnud, sest nad suudavad mängida kõigiga, Jay Z-st Tony Bennettini. Leping NBC-ga toob sisse sama palju, kui tooks väsitav tuuritamine, ja pakub võimalust ootamatuteks koostöödeks, näiteks plaadiks Elvis Costelloga, aga loomingulise räpparina pole Black Thought lõpuni rahul televiisoris õukonnamuusik olemisega.

Thought ja tema auditoorium hakkasid tema soolokarjääri tõsisemalt võtma 2017. aastal, kui ta esitas 10-minutise freestyle'i raadiojaamas Hot 97. Ta parandas oma positsiooni iga tekitatud nurgaga ja muutis vastulöömise keerulisemaks. Tulistas rea «we like Henrietta Lacks, we up in cells»*, kui möödunud oli 6 minutit. Konsensus oli, et ta lõi üle Eminemi freestyle'i Tim Westwoodi saates.