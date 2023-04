Ilmselgelt on tankimisskandaali sattunud Urmas Reitelmann pahatahtliku infooperatsiooni ja ajakirjanduseetika kuritarvitamise ohver. See, et rahvaesindaja ei teadnud, et Alexela kütusekaardi limiit on 340 eurot ja et Olerexis rahvaesindajaile üldse limiit puudub, näitab, et ta pole süsteemi pidev kuritarvitaja, vaid teadmatuses inimene, kes tahtis end viimasel tööpäeval tehtud töö eest maksumaksja raha eest natuke tänada. Miks mitte? Maksumaksja ei ole üldiselt tänamisvõimeline.

Rahvaesindajal on muidki kulusid peale autokütuse. Esinduskulud ja asjad. Kes maksab rahvaesindajale kinni tasulisse tualetti sisenemiseks vajaliku euro? Kes maksab kinni kingaviksi, mis läheb maksumaksjaga kohtumiseks jalgade otsa tõmmatud kingadele? Kes maksab kinni lipsu triikimise elektriarve? Kes maksab kinni rahvaesindaja näkku sülitatud tõe pühkimiseks kulunud salvrätikud?

Reitelmanni Jaguar F-Pace mahutab 82 liitrit. Reitelmann ei ole palunult maksumaksjalt sentigi Jaguar F-Pace'i ostmiseks. Samuti pole maksumaksja taskust läinud sentigi ülejäänud 161 liitri mahutamiseks tarvis läinud kanistrite ostmiseks. Sa tead, mis kanistrid maksavad? Päriselt, keri p***e, ajakirjanik.

Reitelmann ütles sotsiaalmeedias, et tal on sellest valitsusest sitamaitse suus. Võib-olla mõtles ta selle all diislimaitset. See on täpselt sama asi, et sa palud inimese Rootsi lauda sööma, ja siis süüdistad, et pärast kõhu täitumist õgis ta veel kolm kilo krevette. Kust sina tead, kui suur minu magu on?

Reitelmann käitus lubamatult? Aga kust see lubatu ja lubamatu piir läheb? Keegi on alati suurem m**n. Reitelmann sai nüüd rikkaks? Sai või? Mäletan, et Estonia parvlaeva hukkumise hommikul ütles üks töökaaslastest, et samas pole hullu, sellega läksid põhja ainult rikkad. Kas nüüd, kui me kõik suudame endale aeg-ajalt laevasõitu lubada, oleme kõik surma ära teeninud? Kas Reitelmanni koht on nüüd märjas hauas?

Ajakirjanikud arvutasid välja, et Reitelmanni Jaguari ja maksumaksja raha eest ostetud kütuse eest oleks saanud sõita sõita 3375 kilomeetrit ehk Tallinnast Barcelonasse. Aga mille eest Reitelmann Barcelonast tagasi pidanuks sõitma? Kütusekaardid poleks seal enam töötanud. See tähendab seda, et me sõidutame su maksumaksja raha eest linnast välja, aga tagasi pead sa oma jõu ja nõuga ronima.