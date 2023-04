MINA ELASIN SIIN ⟩ Vissi. Kodu, kõrts ja joodikud

Vissist paarkümmend kilomeetrit lääne poole asub muide ka üks teine Vissi. Elva külje all paiknev n-ö võlts-Vissi, nagu ma teda kutsun. Miks? Sellepärast, et selle esmane mainimine toimus hiljem kui minu Vissil. Kuna aga võlts-Vissis elab tunduvalt rohkem inimesi, on see rohkem tuntud. Mu sõbradki, keda olen endale külla kutsunud, on vahel teadmatusest sinna Elva külje alla sõitnud. Kunagi saadeti ka mu vanaisale mõeldud pakk võlts-Vississe. Seega on mul võlts-Vissiga kerge isiklik vaen, kuid muidu olevat too ka tore koht. Seal asuvat muuhulgas Eesti ainus hiinakeelse tekstiga mälestustahvel.

Vissi küla ja Põlvamaa algus Foto: Erakogu

Igatahes on minu Vissi mulle kohana kallis. Siin möödusid mu lapsepõlvesuved, hiljem nädalavahetused, muud ajahetked. Kandi reljeefne maastik ja siin toimunu on mulle külge jäänud, seepärast olen selle kandi ajalugu suhteliselt põhjalikult uurinud.

Vissi alalise elanikkonna moodustavad peamiselt, nagu on maakohtade puhul tavaline, vanemaealised ja pensionärid, ent on sekka ka nooremaid peresid. Graafik läheb rohkem tasakaalu, kui arvestada ilusate ilmadega laekuvaid suvitajaid. Peamiselt omavad siin suvekodusid tartlased, eks ka suur osa siia elama jäänud vanemast generatsioonist on siia kolinud 1980. aastatel Tartust. Põlisvissilaste kogukond on väike, nad elavad maanteest idas. Vanemad neist juba pea täielikult teise ilma läinud, mis on minu lootusele siit rahvajutte koguda kriipsu peale tõmmanud.