MART KALVET ⟩ Öölinnapea, ära koba pimeduses!

Küll aga jääb arusaamatuks, miks sellise retoorikaga on läinud kaasa poliitik ja ametnik, kelle senistest väljaütlemistest ja valikutest oli mõistlik järeldada poolehoidu pigem Euroopa Liidu ametlikule uimastistrateegiale , mis kutsub liikmesriike üles vähendama uimasteid tarvitavate inimeste häbimärgistamist ning soovitab panustada rohkem ja tasakaalustatumalt võimalikult laia valikusse nõudluse ja kahjude vähendamise teenustesse. Veel üleeile võinuksin, käsi piiblil , vanduda, et SDE ja Tallinna öölinnapea toetavad ÜRO ühisseisukohta uimastite küsimuses , mis soovitab liikmesriikidel rakendada globaalse uimastiprobleemi lahendamisel meetmeid, mis on tasakaalustatud, jätkusuutlikud ja tõenduspõhised, rajanevad inimõiguste kaitsel ning on suunatud arengule. Metsa artikli valguses ei saa ma täna selles kahjuks enam sama kindel olla.

Võimalik, et meie öölinnapea ei ole arvamusloos väljendatud mõtteid tegelikult lõpuni läbi mõelnud, kuna Päevalehes ilmunud tekst sisaldab juhtiva eksperdi kohta jahmatavalt asjatundmatuid väiteid. Muuhulgas räägib Mets sissejuhatuses «uuest üliohtlikust nitaseenist, mis ei allu metadooni ravile», mis on ilmselge jama – opioidasendusravi on tõendatult tõhus kõigi opioidide sõltuvuse ravis, isegi kui selle tõhusus on tugevatoimelisemate ainete puhul väiksem. Opioiditarvitajaid terrorirünnakute rahastamises süüdistades arvab Mets, et «opioidides kasutatakse oopiumit», mis on lihtsalt rumal – oopiumimoon on tooraineks heroiinile, samuti toodetakse sellest meditsiinis kasutatavaid opiaate nagu kodeiin ja morfiin, küll aga mitte sünteetilisi opioide, mis vahetasid moonipõhise kraami Eestis välja juba rohkem kui 20 aastat tagasi.