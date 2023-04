Mia Felic (pildil) on Horvaatia kunstnik, kes elab Tallinnas ja õpib hetkel kaasaegset kunsti. Ta töötab peamiselt analoogfotograafia ja -filmiga, uurides samal ajal nende meediumite eksperimentaalseid võimalusi. Sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia taustaga kunstnik püüab ühendada sotsiaalteadusi ja kaasaegset kunsti, luues neile ühise pinnase. Residentuuris töötab ta välja projekti «Krattide taaselustamine», mis uurib krattide kohalolu ja tähtsust tänapäeva kontekstis ning mille tulemusel eksponeeritakse erinevate osalejate ehitatud kratte. Lisaks töötab ta Vaskjala fotopimikus projektiga, mis on seotud queer-identiteediga ja tutvustab alternatiivset fotoprotsessi «mordançage».

Louise Franklin Wiberg (LFW) on sündinud Taanis ning elab ja töötab praegu Barcelonas. Ta on lõpetanud Kopenhaageni Ülikooli võrdleva kirjanduse eriala ja läbinud magistriõpingud interdistsiplinaarses programmis «Modern Culture and Cultural Dissemination» (kaasaegne kultuur ja kultuuriline levik) Kopenhaageni Ülikoolis ja Ljubljana Ülikoolis. Tal on ka diplom erialal «Advanced Studio Arts» rahvusvahelisest kunstikoolist Metàfora Barcelonas. Hetkel töötab raamatu kallal, mis sisaldab (peaaegu) nähtamatuid kirjutisi.