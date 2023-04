KUNSTIOKSJON ⟩ Osta soovitakse aktimaale naistest. Maik Kalberg maalib kosmonaute

Kunstiilmas läbi löömiseks tuleb eristada soovi luua müütilist ja soovi luua traditsioonilist. Vahel on kunstiinimese anne suurem kui oskus seda müüa. Aga eks sellepärast ju kunstiga tegeletaksegi, et on asju, mida sõnades ei saa väljendada. «Ma ei tea, mida ma tahan oma töödega öelda. Ma lihtsalt loon kujutluspilte,» teatas tänavu filmitegija Albert Serra.

Marleen Suvi «Suffering Brings Transformation» Foto: Osta.ee fotod

Kalberg ütles, et püüab luua midagi omanäolist, kus on läbi põimunud elemente nii klassikalisest, lähiajaloost (1990.-2000. aastad) kui ka päevakajalisest läbi tema tagasihoidliku filtri. Kuna ta on olnud mitmete tudengifilmide ja telesarjade, näiteks «Merivälja», monteerija, peab muidugi küsima audiovisuaalseid lemmikuid. Praegu on nii palju erinevat ja kõrge tasemega meelelahutust, et võiks loetlema jäädagi, aga Kalberg proovis. Hiljuti meeldinud seriaalid: «Atlanta», «Barry», «Succession» (hiljutised hooajad). Hiljuti meeldinud filmid: «Amsterdam», «Triangle of Sadness», «The Banshees Of Inisherin».

Kõik Kalbergi lemmikud on ka üldsuse seas laialdaselt hinnatud, kui välja arvata «Amsterdam». ««Amsterdam» meeldis just vaba loomingulise energia poolest. Mulle on meeldinud ka selle looja, David O. Russelli varasemad filmid: «American Hustle», «The Fighter». Ja muidugi on see Business Plot üks huvitav sündmus, millest väga ei räägita,» põhjendas Kalberg. Business Plot oli 1933. aasta vandenõu panna Franklin D. Roosevelti asemel Ameerika Ühendriikide presidendiks Smedley Butler. «Ma arvan, et kõik detailid on teostes suhteliselt olulised, kui need on sinna juba pandud. Publik ise saab valida, kui palju pead murrab mingi elemendi üle,» ütles Kalberg, rääkides seega ilmselt ka enda töödest.

Kas tal puudub soolikas vaikelude tarbimiseks ja paelub, kui pildil on sündmused? Kalberg nii ei arva. Talle isegi pigem meeldivad vaikelud omas ajas ja kohas. «Ütleks, et kõik tomatid, kurgid, paprikad ja taimed minu maalidel on mingis mõttes osaliselt vaikeludele suunatud,» lausus ta.