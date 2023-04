«Mõtlen, et minu armas Eesti on liiga väike selleks eristuvate «põlisrahvaste» ja nende «keelte» või õigupoolest kohalike murrete festivaliks.» Need ei ole minu sõnad, nii kirjutas hea Jaanus Nõgisto oma Facebooki seinal. Pean temast väga lugu. Aga Eesti ei ole tegelikult liiga väike, et siia üks põlisrahvas ära mahuks.