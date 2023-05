CARLO CUBERO ⟩ Meie võime armastada on piiritu ja ammendamatu

Kogu 20. sajandi jooksul on Nietzsche tööd pidanud läbi tegema mitmeid toimetamisi, millest paljudega tegeles pärast autori surma tema õde Elizabeth, tuntud antisemiit ja fašistlik propagandist. Need ümberkirjutused kirjeldavad armastusele sellist lähenemist, mis tõstab esile enesearmastust, isekust ja auahnust, mis ülistab üksildust ja soodustab ebaterveid kiindumussuhteid. Too lähenemine seostab armastust võimuga ja taastoodab vägivalda, millest Friedrich soovis algselt hoopis kõrgemale tõusta.

Arusaam armastusest kui tõhusat kollektiivset tegevust võimaldavast tegurist kaasneb mõnedega 20. sajandi kõige edukamatest poliitkampaaniatest. Gandhi jaoks on «armastusel rajanev võim tuhat korda tõhusam ja püsivam kui võim, mis johtub hirmust ja karistamisest». Martin Luther King ütles, et armastus on «moraalse kosmose südame tuksumine». Nelson Mandela hinnangul on «armastus inimsüdame jaoks loomulikum tunne kui selle vastand». Noid poliitilisi võitlusi seostatakse nüüdisajal taolise programmi sõnastamisega, mis ületab erinevuse ja teistsugususe binaarseid tähistusi ning annab alust selliste tingimuste edendamiseks, milles saavad võimalikuks iseseisvus, õiglus ja väärikus. Nood liikumised hoiduvad kiusatusest asendada üks vägivalla vorm teisega, nagu tegid näiteks leninistid. Selle asemel lähtuvad need läbielatud kogemustest ja väärtustavad lepitamist rohkem kui halvakspanu ja neima.