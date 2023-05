KOHALIK KIRJANDUS ⟩ Lesbilistest tüdrukutest kirjutav Kristi Piiper valitseb teismeliste kirjandust

Piiper kasutas raamatus päris kooliõpilaste kogemusi netikiusamise osas; need on eraldi tsitaatidena välja toodud raamatu lõpus, kus on kirjas ka vastaja vanus ja sugu. «See on ikka päris šokeeriv, mis noorte sotsiaalmeedias kohati toimub,» ütleb Piiper. «Kõige rohkem olengi rahul sellega, et selle nii levinud teema ette võtsin ja sellest kirjutasin.»

Väga sageli on keegi öelnud, et tunneb end Piiperi raamatus ära. Julgelt 80% kordadest on see tunne olnud vale ja ta pole selle inimese peale kirjutades selles kontekstis üldse mõelnud. Pigem on teemad sellised, et inimesed lihtsalt samastuvad. Isegi siis, kui mingitest probleemidest sageli ei räägita, ei tähenda see, et inimestel neid muresid poleks ja talle ongi nüüd kirjutades jäänud mulje, et üllatavalt paljudel on samad teemad hinge peal.