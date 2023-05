Põhjamaade julgeolekuteenistuste hinnangul on kolmandik Vene saatkonna töötajatest Põhjamaades Vene spioonid. Ametlikult on need inimesed saatkondade töötajate nimistus, kuid tegelikult töötavad nad Vene välisluureameti SVR-i või sõjaväeluure GRU või föderaalse julgeolekuteenistuse FSB heaks.

Välisluureameti põhiülesanne on luureinfo kogumine ja see kinnitab eesti spioonide aktiivset tegutsemist välismaal. Ja ka kodumaa pinnal ning piiri ääres tegutseb Kapo vastuluure; kõik me mäletame ka õnnetut Eston Kohveri saagat. Kui luuretöötaja nimi on Kohver, on igale konkureerivale luureametile selge, et seal kohvris ka midagi on.