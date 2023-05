Korduvalt ajaloo parimaks telesarjaks valitud maffialugu «Sopranod» (1999-2007) on gift that keeps on giving. David Chase lõi telesarja, mida on vaevu ületatud käesoleval sajandil. «Sopranode» mõistmiseks tuleb otsa vaadata nii Chasele endale kui ka sarjadele ja filmidele, mis on «Sopranosid» enim mõjutanud.

Michael Imperioli ja Steve Schirripa alustasid 2020. aastal netisaatega, mille põhjal kirjutasid raamatu «Woke Up This Morning: The Definitive Oral History of The Sopranos» (2021). Koroonalõksus Drea de Matteo tegi samuti netisaate. Lõpuks valmis «Sopranode»-film, «The Many Saints of Newark» (2021), mis räägib küll sarjale eelnenud sündmustest.