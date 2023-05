ROTIKAS TARBIJA ⟩ Inflatsioon sõi suvereisi mõtted? Jalgrattamatk on peaaegu tasuta

Oletame, et inflatsioon on viimased säästud ära söönud ja välismaareis ei tule sel suvel kõne allagi. Isegi kohalikku kämparisse minekuks ei ole nutsu, aga töö-pere-lähedased on viimased närvid ära omastanud ning puhkust on tarvis. Kuuri alt tuleb välja ratas, panipaigast telk ja magamiskott ning kaardil avanevad RMK telkimiskohad – aeg on teha kerge jalgrattamatk.

Jalgrattamatka kõige tähtsam osa on jalgrattur – enne muu jamaga tegelemist vaata peeglisse, vaata ennast. Kas sealt vaatab vastu inimene, kes on valmis selleks, et kümme kiltsa linnast väljudes läheb kumm tühjaks? Kas see inimene langeb seejärel koomasse, looteasendisse või on suuteline kasvõi YouTube’i abil lahenduse leidma? Kas see inimene on valmis päev läbi päikese käes higistades või vihma käes lõdisedes ja lõhestavates kannivaludes asfalti kütma, et saaks õhtul sääskedega võideldes telki püsti panna? Kas see inimene on masohhist, kes naudib kannatusi, et siis lõkkesuitsust vingumürgistust saades plekk-kruusist teed lürpida ning sõbraga muheleda ja öelda, et kuradima lahe on elus olla?

Kui jah, siis paneme edasi.

Sebi endale ratas kui sul seda juba ei ole. Kui osta ei jaksa, siis laena. Varade ümberjagamine näiteks. Jaga endale selline ratas, millel on pakiraam. Käigud ja muu tilu-lilu on triviaalne, ratas peab olema üldiselt sõidetavas seisukorras: rehvid täis, kett õlitatud ja pidurid vähemalt sellised, et ideeliselt tuled elusana koju tagasi. Võibolla ei tule, aga selline on see eksistents.