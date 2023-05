Sellest, et maailm üldse nii ohtlik ega kole pole, kui seda mulle näidata püütakse, sain ma juba siis aru, kui pliidi ees tikupäid sõin. Olin ehk viiene, mul oli teist nädalat sama kampsun seljas ja hästi palju mõtteid peas. Väävel krigises hammaste vahel meeldivalt ja sulas keele all ja ei teinud mitte midagi halba, kuigi kõik ütlesid, et see on mürgine.