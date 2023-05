SUHTEKORRALDUSLIK MÖÖDLASK ⟩ Rootsi kuninga Carl XVI Gustafi ja kuninganna Silvia vastuvõtult puudus pornokunn Aivar Palumäe

Välismeedia kohaselt ilmus järgmisena kuninga muusikavalikusse Rootsi popansambel Army of Lovers ning kuninganna Silvia pidi väidetavalt aastaid läbi kõrvatroppide voodi kriuksumist ja Camilla Henemarki ehk La Camilla jubedat kriiskamist kuulama. Kahe kuninga, Aivari ja Carli ühisosa olnuks piisavalt suur, et sealt sujuvalt haridus-, sotsiaal- ja muudele teemadele edasi liikuda. Igal juhul ei tohtinuks Carl XVI Gustavit võõrustada munadeta mees. Selline, kes 70-ndatel ainult duši all käis.

Vaatame nüüd korraks Rootsit Eesti nüüdisfolklooris. Alustuseks tunneme muidugi Rootsi lauda, millelt ka kõige hullemate majanduskriiside ajal toit kunagi ei lõpe. Teine teema on rootslaste rahvatervis; me teame, et nad elavad kaua, 80-aastane rootslane näeb välja nagu 40-aastane eestlane, mängib tennist ja rügab jõusaalis. Kolmas müüt räägib rootslaste üksindusest. Kõik rootslased on vanad, terved, üksikud, ja neil pole sugulasi, ning hilisel kellaajal Stockholmi elurajoonide elumajade aknaid vaadates teab eestlane, et iga valgustatud akna taga elab üksik muldvana rootsi vanainimene, ja iga valgustamata akna taga, toa põrandal, lebab rootslase muumia.