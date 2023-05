POOL AASTAT EELUURIMISES ⟩ Lubatud seemnest ravikanepi kasvatamise eest vahistatud vajavad toetust

Mai lõpus saab kuus kuud sellest, kui Age-Theresa Tammaru ja Raigo Sõkkal vahistati kahtlustatuna suure koguse kanepi grupiviisilises käitlemises. Selle aja on nad veetnud Tallinna Vangla vahistatute osakonnas oodates, et esiteks prokuratuur ja seejärel kohus viimaks otsustaksid, kas ja mida neile konkreetselt süüks pannakse. MTÜ Ravikanepile teadaolevalt kasvatasid Age ja Raigo Euroopa sordinimistusse kantud ehk sertifitseeritud ja seega legaalset kanepisorti Finola, mis ei sisalda seaduslikust ülempiirist (0,3%) rohkem psühhoaktiivset toimeainet THC.

Nende tervislik seisund on sel ajal pidevalt halvenenud, kuna vahistatutel on Eesti karistussüsteemis märksa vähem õiguseid kui juba kohtulikult karistatutel. Kuigi paberil on vanglas tervishoid tagatud, on tegelikkus sellest kaugel.

MTÜ-le Ravikanep teadaolevatel andmetel seisneb Age ja Raigo ainus «süütegu» selles, et nad on kasvatanud Euroopa sordinimistusse kuuluvat sordikanepit Finola, mis mingil täpselt teadmata põhjusel on kasvamise käigus tootnud tavapärasest pisut enam THC-d. Sertifitseeritud sordiseemnest peaks kasvama taim, mis ei sisalda seaduslikust ülempiirist (0,3%) rohkem psühhoaktiivset toimeainet delta-9-tetrahüdrokannabinool (THC).

Paraku sisaldas osa Age kanepist seda toimeainet rohkem — kordades vähem uimastiturul tavapäraselt pakutavast THC-küllasest ürdist, aga piisavalt palju, et prokuratuur käsitleks seda narkootilise aine käitlemisena.

Age Tammaru Foto: Erakogu

MTÜ Ravikanep leiab, et inimeste kimbutamine seadusega lubatud kanepisordi kasvatamise eest ei ole põhjendatud. Kuni sordikanepi kasvatamise reeglid pole kujundatud selliseks, et kasvatajatel on lihtne kanepi THC- jm ainete sisaldust kontrollida repressioone kartmata, ei ole meist keegi kaitstud jõuametkondade omavoli eest.