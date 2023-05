Esialgne plaan oli Igor Volkele külla minna ja uurida viimase aasta jooksul Ukrainas ning USAs toimunud sündmuste kohta. See avas aga Igor Volke hiljutised uurimissuunad ehk Vanas ja Uues Testamendis kirjeldatud sündmuste nägemise anomaalses võtmes, millest sel korral kahjuks pikemalt rääkida ei jõua – käesoleva artikli keskmes on Ukraina, Venemaa ja Ameerika ning anomaalsete keskkonnanähtuste seosed spionaažiga.

Esiteks avaldasid Ukraina teadlased eelmisel ja sel aastal teadusartikleid anomaalsetest keskkonnanähtustest Ukraina kohal. Hetkel on need veel kaasteadlaste poolt ametlikult arvustamata, aga artiklis kirjeldatav on ulmeline – näiteks tundmatud valgustneelavad objektid, mis liiguvad kordades kiiremini kui meile teada olevad lennumasinad.

Teiseks juhtus hiljuti USAs selline asi, et üheksa päeva jooksul lasti alla neli tundmatut lendavat objekti. Kelle omad need objektid olid, on veel selgitamisel, ent furoori tekitas see piisavalt. Kolmanda olukorraga alustame ka vestlust – nimelt oli hiljuti Kiievi kohal näha hirmsat valgussähvatust, mis ei olnud arvatavasti seotud aktiivse sõjategevusega.