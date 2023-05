OBSTRUKTSIOON ⟩ Mäng elule, mäng riigi hingele

Võib-olla tekkis ka küsimus, miks just ebamõistlikult palju? Vastus on lihtne – ma muidu olen intelligentne inimene (kõigi meelest, keda tunnen), aga nüüd siis nii. Ja nagu John Lennon on öelnud: I'm a dreamer, but I'm not the only one. Ka mina olen unistanud, et olen targem kui tegelikult. Reaalsus aga teeb oma korrektuurid.