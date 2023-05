TOIDUFILMIDE FESTIVAL ⟩ Presidendi kokaga kokkadest kui superstaaridest, Bret Easton Ellisest ka

Üks New York Timesi toidukriitik mainis, et ei söönud kümnekonna aasta jooksul kordagi kodus valmistatud toitu. Kurb, aga neist sõnadest ei õnnestunud tabada mingit kahetsust. Eestis arvavad paljud, et restoranid on eelkõige rikastele, umbes nagu golf.

«Restoranid on elamus ja toidu teekond. Mõned restoranid on natuke väärtuslikumad ja kindlasti on sellel põhjus — näiteks tooraine on natuke kallim, kulutatakse rohkem aega detailide väljatöötamisele. Restorane on mitmes kategoorias ja igaüks leiab sobiliku,» lausub Lepik.

Toidufilmidega on tema hinnangul veidi teisiti: isegi kui film on kolme Michelini tärniga kokast, on igal kokal ikkagi oma kujunemislugu.

«Toidufilmide festivali filmid kirjeldavad kokkade teekonda tippu, takistusi sel teel, või seda, millise kire nad on leidnud. Need on alati meeletult inspireerivad. Need on tehtud nii tõetruult. Kohati erinevad, aga samas on palju sarnaseid, sest igaühel on põhjus, miks nad on oma teekonna valinud,» ütleb Lepik.

Bourdainilt küsiti kord, kas ta saadab restoranis kliendina toidu tagasi, kui ei meeldi.

«Mitte kunagi,» vastas Bourdain. «Ma jätan 20% jootraha ja olen viisakas, aga lihtsalt ei lähe sinna tagasi.»