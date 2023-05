NÄDALAVAHETUS ⟩ Faktid, mis selguvad 39. ärkvelolekutunnil

Head on projekteerijad, kes panid ka mu terrassile pistikupesa, ja hea olen ka mina, kes ma koduvõtmete asemel lampi laadija kaasa võtsin.

Ma ei sure kell 6.30 alajahtumisse omaenda lukus terrassiukse taga kraapides.

Kell 7.00 avaneb XXX Maximas portaal nirvaanasse, mida näevad vaid laienenud kolmanda silmaga isikud.

Soundcloud on võrreldamatult parem kui Spotify. Mitte sellepärast, et tasuta, vaid seetõttu, et sealsel muusikal ei ole plastmassi maitset.

Kõik hommikused jalutajad Õika tiigi ääres pööravad mind silmates pilgu ära, sest tõde on valus näha.

Õnnelikkuse ja kurbuse vahe on pakettakna paksune. Ma ei ole kunagi oma kodus õnnelikum olnud kui täna kell 8.30 sinna lõpuks sisse pääsedes.

Kõik, absoluutselt kõik raamatud elutoa kahes riiulkapis on nüüd organiseeritud autori, žanri, temaatika, kõrguse, päritolumaa ja raamatuselja värvuse järgi.

Mu naisel on nüüd Exceli dokk nimega «Mu naise fiskaalselt vastutustundlik eluplaan aastaks 2023», kus kõik võrrandid on toimivad. Kuluefektiivsus on 29. tunnil muutumas ideoloogiaks.

Kõikidel asjadel alates kruvidest kuni üle-eelmisel aastal soetatud tarbekaupade tšekkideni on olemas oma koht – ja täna on see päev, mil ma selle neile leian.

Ühe kohaliku diivanitootja kangad on väga mõnusad semikassis peaga paitamiseks ja nad ei vaata esindussalongis viltu, kui sa veits määrid. Nädalavahetus ikkagi.

Inimene on võimeline tassima viieteistkilogrammist mullakotti ehituspoest koju isegi siis, kui ta ei ole juba 34 tundi maganud.

Kõik on võimalik. Eriti ärkveloleku 24. kuni 36. tunnil.

Kõik on ääretult absurdne. Eriti ärkveloleku 24. kuni 36. tunnil.

Pärast 36. tundi kaob absurdsus. Ka see on võimalik.

Silmad läigivad.

Süda läigib.