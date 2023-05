Mingid teemad lihtsalt kütavad kirgi. Moraalsetest-eetilistest näiteks abieluvõrdsuse oma; ajakirjanduslikud väljaanded on selleteemalistest arvamusartiklitest umbes. Samuti on maagilised statististiliste numbritega varustatud teemad, näiteks naistepäeval roolist tabatud 50 narko- või alkoholijoobes sõidukijuhti on mõistetav ja tulemuslik number, millest on võimalik järeldusi teha.

Ka number 1 on teinekord suur number. Kui see tähendab üht 25-sendist pulgakommi, mille varguse eest Harju maakohus neiule kolmeks kuuks ja kümneks päevaks katseajaga vangistuse määrab.

Ja mõned teemad kirgi ei küta. Isegi, kui nendes on numbrid. Kas või see, et eelmisel aastal registreeriti Eestis 530 laste vastu nende isade, vanaisade, kasuisade ja laste tuttavate poolt toime pandud seksuaalkuritegu. Registreeritud — see tähendab jäämäe vee peale jäävat osa. Ei ole märganud, et perekonnaväärtustete eest seisjate hordid või muud arvajad teemat käsitlemisväärseks oleks pidanud.